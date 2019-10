Vader Sam (25) ging door hel na listeriabesmetting: ‘Zes uur later en ik was er niet meer geweest’

Het voedselschandaal rond de listeriabacterie brengt bij Sam van Riel (25) verschrikkelijke herinneringen naar boven. De jonge Brabantse vader raakte vorig jaar besmet met de bacterie en kwam in een levensbedreigende situatie terecht. ,,Als ik zes uur later bij de huisartsenpost was gekomen, was ik er nu niet meer geweest.”

De Nederlandse vleesindustrie is een nieuw schandaal rijker nu bekend is geworden dat twintig mensen de afgelopen twee jaar besmet zijn geraakt met een ernstige bacterie via het eten van vleeswaren. Gezonde mensen krijgen van deze bacterie hooguit milde griep- of buikgriepverschijnselen, maar bij heel jonge kinderen, senioren en mensen met een verzwakt immuunsysteem kan de bacterie grote ellende veroorzaken en zelfs overlijden tot gevolg hebben.

Daar weet de in Den Bosch geboren en opgegroeide Sam van Riel alles van. Het is een doodnormale woensdag als de 25-jarige supermarktmedewerker zich plots niet lekker begint te voelen. ,,Ik kreeg uit het niets ontzettende hoofdpijn”, herinnert hij zich nog. ,,Ik ben toen direct naar huis gegaan om uit te rusten. Die avond kreeg ik hoge koorts en ben ik vroeg gaan slapen. Gek genoeg was er de volgende ochtend weinig meer aan de hand en ben ik gewoon weer naar de supermarkt gegaan. Fijn, ik ben weer beter, dacht ik.”

Huilend in bed

Sam maakt de werkdag zonder problemen af en gaat die avond opnieuw vroeg naar bed. Voorkomen is beter dan genezen, denkt hij nog. De ochtend erop is het echter goed mis. ,,Mijn hoofd knalde zowat uit elkaar, zo erg bonkte het in mijn schedel. Ik werd er knettergek van. Het werd zó erg dat ik huilend van de pijn in bed lag. Dit is geen normale hoofdpijn, hier is iets goed mis. Dat wist ik zeker.”

De Bosschenaar probeert nog in slaap te komen, maar de pijn in zijn hoofd wordt zó hevig dat hij samen met zijn schoonvader naar de huisartsenpost gaat. Artsen staan voor een raadsel, geven hem spierverslappers om de druk op zijn hoofd te verlagen en weten Sam op die manier een beetje te kalmeren. Sam gaat terug naar huis en probeert weer in slaap te komen, maar de pijn wordt erger en erger. Terug bij de huisartsenpost wordt hij doorverwezen naar de spoedeisende hulp, waar ze al het een en ander vermoeden.

,,De dokter vertelde me dat als ik zes uur later was gekomen, ik het waarschijnlijk niet zou hebben overleefd”, vertelt Sam. Uit bloedonderzoek wordt duidelijk dat de Bosschenaar een hersenvliesontsteking heeft opgelopen, veroorzaakt door een zeldzame ziekte: de listeriabacterie. ,,Ik had daar werkelijk nog nooit van gehoord, maar bij het ziekenhuis namen ze het zéér serieus. Ze wisten meteen dat het foute boel was en dat ze snel moesten handelen om erger te voorkomen.”

Quote Ik lag huilend van de pijn in mijn bed Sam van Riel

Weken in ziekenhuis

Sam moet vanwege de ernst van zijn situatie twee weken in het ziekenhuis blijven en krijgt zware medicatie toegediend. Zeven zakken antibiotica liggen naast zijn bed. Zware morfinepillen moeten zijn hoofdpijn bestrijden. Er wordt ook bloed afgenomen en de druk op zijn hoofd wordt gemeten. ,,De hoofddruk mag maximaal twintig zijn, maar ik zat gewoon op 35. En mijn beenmergvocht zag er niet normaal smerig uit. Het leek wel slootwater, zeiden de artsen. Nee, het was allemaal geen pretje.”

Eenmaal thuis moet Sam verder revalideren. Werken zit er voorlopig niet in. ,,Ik was echt helemaal niets waard. Kon alleen maar in bed liggen en slapen. Voor mijn vriendin en dochter kon ik niet eens zorgen. Het was echt verschrikkelijk, maar ik kan het gelukkig allemaal nog navertellen.” Een jaar na dato ondervindt de Bosschenaar nog elke dag de gevolgen van de besmetting. ,,De bacterie is uit mijn lijf, maar ik heb nog steeds iedere dag hoofdpijn. Ook ben ik vaak erg moe en vergeet ik dingen. Wat een impact heeft het allemaal gehad, niet normaal.”

‘Zet je aan het denken’

En dat allemaal omdat Sam besmet voedsel heeft gegeten, waarschijnlijk wat uit de supermarkt kwam. Wat precies, daar komt hij nooit meer achter. ,,Maar het zet je natuurlijk wel aan het denken”, zegt hij. De Bosschenaar let voortaan wel beter op wat hij uit de supermarkt haalt. ,,Vlees en groenten in verpakking bijvoorbeeld, daar let ik nu extra op. Vooral nu dit tragische nieuws naar buiten is gekomen.”

Of hij het had verwacht dat er mensen aan de bacterie kunnen overlijden? ,,Ja, ik hield daar wel rekening mee. Ik weet precies hoe het voelt als deze bacterie zich meester van je lichaam maakt. Als ik er niet op tijd bij was geweest, had listeria me waarschijnlijk blind gemaakt of zelfs gedood.”