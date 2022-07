Vader van één dag vermiste Marley (13) uit Lelystad begin dit jaar nog veroordeeld voor vorige ‘kidnap’

Marley was 30 juni één dag lang spoorloos, er ging een Amber Alert voor haar uit. Dat was al de tweede keer. In 2019 gebeurde hetzelfde. Toen was het haar vader die haar een dag lang had meegenomen nadat ze eerder uit huis was geplaatst. Net als toen werd Marley ook nu weer in goede gezondheid aangetroffen. Tweemaal een Amber Alert voor dezelfde persoon is een zeldzaamheid.