Vader van Sharleyne eist dat van moord verdachte 'mama' van graf af gaat

Update Moeder Nadia: Conclusie Spong dat Insiya jaar in India blijft, is voorbarig

16:16 Insiya Hemani, de peuter die in september 2016 werd ontvoerd in Amsterdam, kan nog een jaar bij haar vader in India blijven. Dat heeft de Indiase rechter in hoger beroep besloten. Dat bevestigt advocaat Gerard Spong, die contact heeft gehad met de vader en zijn Indiase advocaten. Moeder Nadia Rashid zegt dat Spong te snel conclusies trekt.