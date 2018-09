Vader verongelukte Dascha staakt protest bij politiebureau

Eerder al stelde het Openbaar Ministerie (OM) dat Graafsma de beelden wel mag zien, maar er niet over mag beschikken. Daar neemt hij nu genoegen mee. Volgens een woordvoerder van het OM is gisteravond de afspraak gemaakt dat Graafsma samen met een adviseur het dossier, waarvan de beelden onderdeel uitmaken, mag komen bekijken.



,,Alleen voor de rouwverwerking. Om de privacy van andere personen in het dossier te beschermen, worden zij daarom geanonimiseerd." Dascha Graafsma uit Hollandsche Rading verongelukte onder invloed van alcohol, nadat ze enkele uren vermist was geweest na een avondje stappen met vriendinnen. Het OM constateerde na onderzoek dat het meisje vermoedelijk zelfmoord heeft gepleegd. Haar familie gelooft dat niet.



Bekenden van Graafsma deden eigen onderzoek naar het overlijden van Dascha. Zij toonden zich in 2016 zeer teleurgesteld over het toenmalige besluit. ,,In dat dossier staan zaken die cruciaal zijn voor ons onderzoek. Naast de identiteitspas van Dascha zijn er op de plek waar ze gevonden is ook spullen gevonden die níét van haar zijn. Dat is wezenlijke informatie'', zei een van hen.