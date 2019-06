Vader veroorzaakt stomdronken ongeluk, moeder laveloos: kind (6) aan lot overgelaten

Vader die stomdronken een ongeluk veroorzaakt en wordt afgevoerd door de politie, moeder die thuis laveloos op de bank ligt. En een kind van 6 dat boven op haar kamer ligt te slapen. Dat is het tafereel dat agenten onlangs aantroffen in Druten.

Gisteren zetten ze hun aangrijpende relaas op Facebook. Het meisje is nu veilig, laat de gemeente Druten in een reactie weten. De zaak is in handen gegeven van Veilig Thuis, een organisatie die ondersteuning biedt als er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De situatie kwam aan het licht nadat de vader van het meisje een aanrijding veroorzaakte. Hij had bijna zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken, 1115 ugl. Toen de politie de man thuis wilde afzetten, werd er ondanks herhaaldelijk kloppen en bellen niet opengedaan, schrijven de agenten.

‘Via een kier door de gordijnen zien wij op de bank in de woonkamer een vrouw liggen. Opnieuw kloppen en bellen wij meerdere keren aan maar ook deze keer krijgen we geen reactie. Met een sleutel van de verdachte gaan we naar binnen, ze ligt laveloos op de bank met diverse lege flessen alcohol. Op aanroepen en wakker schudden wordt nauwelijks gereageerd en wij besluiten om via de meldkamer een ambulance ter plaatse te laten komen.’

Rechtop in haar bed

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. In de tussentijd ontdekten de agenten dat er boven een meisje (6) ligt te slapen. Later horen ze dat het kind wakker is geworden. De agent: ‘Ik loop naar boven naar de kamer van het meisje en zie dat ze rechtop in haar bed zit. Al snikkend vertelt ze me dat ze naar haar moeder wil. Ik probeer het meisje gerust te stellen waarop ze begint te vertellen wat ze voor haar verjaardag heeft gekregen.’