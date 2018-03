Vader Ximena: zelfmoordpoeder nog steeds veel te makkelijk te koop

Knol noemt het nieuws dat bedrijven het poeder niet meer aan particulieren verkopen 'een grote stap, dat wel'. ,,Er gebeurt nu ten minste iets met de inspanningen van mij en mijn vrouw." Maar het is nog niet voldoende. Volgens hen moet de wetgeving op het poeder een stuk strenger, maar doet de politiek niks.

Strengere wetgeving

Volgens Knol kan de stof misbruikt worden om bommen van te maken, als het in de verkeerde handen terecht komt. Bedrijven mogen die stof vanaf een bepaald percentage alleen kopen als ze kunnen aantonen dat ze het procesmatig nodig hebben. ,,Waarom is dat voor dit poeder niet net zo streng?"

Mensen die het spul willen, kunnen er gemakkelijk aankomen, meent Knol. ,,De naam van het poeder is bekend, het kost bijna niets en je voordoen als bedrijf is makkelijk." Pas als bedrijven het gebruik van het middel moeten aantonen met een vrijstelling, gelooft de vader van Ximena pas dat het moeilijker wordt om er als particulier aan te komen. Dat is nu aan de politiek.

1,55 euro

Volledig scherm Ximena met haar hond. De Udense pleegde drie weken geleden zelfmoord. Ze gebruikte een poeder dat wordt 'gepromoot' door de Coöperatie Laatste Wil. © Privéfoto De dochter van Knol gebruikte drie weken geleden, zonder dat haar ouders het wisten, een poeder dat wordt 'gepromoot' door Coöperatie Laatste Wil. Zij gebruikte het om zelfmoord te plegen op haar negentiende. ,,Het potje kostte haar 1,55 euro. Kun je nagaan wat een mensenleven waard is bij die club", zegt Knol.



Ze slikte het in en mailde haar psycholoog: 'Ik heb een middel ingenomen dat pijnloos is. Zie het niet meer zitten. Sorry dat je me niet hebt kunnen helpen.'

Als een geladen pistool

Knol verwijt de politiek dat zijn dochter zo makkelijk aan het poeder kon komen, terwijl het in september al in de publiciteit kwam als levensgevaarlijk middel. ,,Het was een geladen pistool, dat pas is opgemerkt toen het werd afgevuurd."

,,De minister had toen direct een streng verbod moeten afkondigen op dit middel dat zo gevaarlijk is en zo gemakkelijk te misbruiken. Dan had ik nu nog een dochter gehad van wie ik, ondanks de problemen, had kunnen genieten. Nu is ze een boegbeeld tegen het middel.''

Levenseindeterroristen

Knol noemde de coöperatie levenseindeterroristen. De coöperatie geeft informatie over een kleur-, geur-, en smaakloos poeder, waarmee iemand zelfmoord kan plegen. Randy: ,,Ze zoeken niet uit of iemand nog te behandelen is. Stellen zich heel radicaal op. Dit is iets dat gestopt moet worden.''