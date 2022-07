Vakantiegangers mogen meezoeken naar veroordeelde criminelen: foto's te zien op vliegvelden

‘Laat je tieten zien’, kreeg een gevangene te horen: anders mocht ze niet bellen

Of ze mocht bellen, vroeg een vrouwelijke gedetineerde aan een bewaarder in de gevangenis in Nieuwersluis. Een simpele vraag. Het antwoord? ,,Laat je tieten zien.” Anders mocht er géén telefoontje gepleegd worden.

16 juli