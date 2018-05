Vakbonden: Onderzoek naar uitlatingen Amsterdamse commandant brandweer

FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en BVB hebben het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in een brief om een onderzoek gevraagd, laten ze weten. Volgens de vakbonden ervaren de brandweerlieden zijn uitlatingen als beledigend en kwetsend. ,,Hij stelt daarmee de hele Amsterdamse brandweer in een kwaad daglicht.'' Volgens een woordvoerster van FNV herkennen ze zich totaal niet in de beschuldigingen en voelen ze zich in hun beroepseer aangetast.

Verziekte sfeer

De commandant repte in het programma De Nieuws BV op NPO Radio 1 onder meer van ,,de medezeggenschapsmaffia'' en een verziekte sfeer. In Het Parool zei hij verder dat hij leden van motorbendes wil weren uit het korps. De vakbonden vinden dat Schaap met zijn woorden ,,onderdelen van zijn ambtseed heeft geschonden''.



,,Als een gewone brandweerman dit soort publiekelijke uitlatingen had gedaan, was hij waarschijnlijk allang geschorst voor een disciplinair onderzoek. We vinden daarom dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar het hieruit voortvloeiende plichtsverzuim van de brandweercommandant.''



Ze geven het bestuur tot 24 mei om te te reageren.

Schaap trad in 2016 aan als brandweercommandant, na een lange carrière bij de politie. Hij kreeg de taak de heersende cultuur binnen de Amsterdamse brandweer flink aan te pakken.