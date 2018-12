Val van gehandicapte Job ‘zo oneerlijk’: Hij heeft al zoveel deuken

De jaarwisseling ‘Ik ben advocaat en sta terreurver­dach­ten bij’

11:00 Wat maakte 2018 memorabel? Een serie verhalen waarin we terugblikken en vooruitkijken aan de hand van de grote en kleine gebeurtenissen. Advocaat André Seebregts trad dit jaar naar voren als verdediger van Nederlandse jihadvrouwen die met hun kinderen vastzitten in Syrische kampen. Daarnaast staat hij één van de mannen bij, die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag in Nederland. Het maakt hem niet populair.