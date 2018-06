'Valse diploma's in de wijkverpleging'

Marga Vrijmoeth, directeur van de palliatieve zorg van Allerzorg, roept op tot een registratie van alle verzorgenden in het BIG-register, waarin staat wat een zorgverlener kan en mag. ,,De diploma's van de verpleegkundigen kunnen we in het BIG-register controleren. We pleiten ervoor dat dit ook bij verzorgden gaat gebeuren. Mensen met valse diploma's kunnen we dan uitsluiten'', aldus Vrijmoeth.