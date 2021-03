Van 4222 poppen tot liggen aan het water: zo viert Nederland deze extra warme en lange woensdag

De lente is losgebarsten. Vandaag wordt het opnieuw rond de 20 graden. Bovendien is het de eerste dag dat de avondklok een uurtje later begint, om 22.00 uur. We vroegen onze lezers: wat doen zij deze extra warme en lange woensdag? Van aan het water liggen tot fietsen: zo viert Nederland de lente.

Het kan druk worden aan de Nederlandse wateren, want veel lezers zeggen te gaan zwemmen ‘nu het eindelijk weer kan’. Ook rondrijden met de auto of op de fiets door het zomerse landschap en een ijsje scoren doen het goed. Weer anderen gaan de tuinmeubels in de beits zetten, of de boot zomerklaar maken.



Voor Helsa de Jonge (65) is het vandaag een bijzondere dag, vertelt haar dochter Bernadet de Jonge. ,,Mijn moeder gaat met pensioen, na 46 jaar in Vroomshoop les te hebben gegeven op basisschool ‘t Groeipunt.” De school heeft daarom een dag vol festiviteiten gepland - in het geheim én coronaproof. ,,.Mijn moeder heeft altijd op dezelfde school gewerkt. Normaal gesproken heb je dan een groot feest en komen er allemaal collega's. Dat kan nu natuurlijk niet.”

Daarom is er een drive thru georganiseerd, vertelt De Jonge, waarvoor het hele dorp is uitgenodigd. ,,Het is een heel dagprogramma dat 's ochtends thuis begint met een ontbijt met het hele gezin.” ‘s Middags kan wie dat wil langs komen rijden voor een felicitatie of bedankje. Mét versierde auto's voor een extra feestelijke stoet. ,,Leerlingen en collega's kunnen op deze manier toch afscheid nemen.”

Hotel bij de Loosdrechtse plassen

De uit Alkmaar afkomstige Stefan Boerhoop (37) gaat op pad met zijn moeder. ,,Ze is 67 en wil niet langer meer thuisblijven”, zegt hij. ,,Ze is getest en coronavrij en vindt dat ze het wel verdiend heeft: een dag in de zon.” Dus vertrokken de twee gisteren al naar natuurgebied de Loosdrechtse Plassen. ,,Daar heb ik een hotel geboekt. Op onze kamer met balkon kunnen we prima vertoeven en genieten van de prachtige zon. Het wordt haar eerste echte uitje sinds maanden. Naar drukke parken wil ze niet.” Ondanks de beperking heeft Boerhoop een positief advies: ,,Vergeet vooral niet te leven en pak die draad weer snel op.”

Fotografie

Voor Leonie Vrieze (40) is vandaag een uitgelezen kans om aan de slag te gaan met haar hobby natuurfotografie. ,,Tegen de schemer gaan dieren als reeën vaak uit het bos, maar dat is met de avondklok wel lastiger", zegt Vrieze. ,,Tegen de tijd dat de zon ondergaat moet je al bijna weer naar huis. De zonsondergang kan ik wel vanuit mijn raam op de foto zetten, maar niet in de natuur.”

Dat is nu anders, dus gaat Vrieze die dag extra lang aan de slag. Dat doet ze in het buitengebied van haar woonplaats, het Gelderse Aalten in de Achterhoek. ,,Dat buitengebied heet het Aaltense Goor, daar zijn veel reeën en hazen. Ook komen er steeds meer vogels als kievieten, die gaan nu broeden.”

4222 poppen

,,Het wordt een drukke dag voor mij", zegt Linda Kooistra (69). Ze woont in Niawier, boven het Friese Dokkum. ,,Ik ga me op deze extra lange, warme dag bezighouden met een project: Kamp Morra.” Voor dat project worden 4222 poppen in een weiland aan de rand van het dorp Morra geplaatst. ,,4222 is het aantal alleenreizende vluchtelingenkinderen dat momenteel verblijft in en rond het Griekse vluchtelingenkamp Moria.”

De poppen komen in Morra te staan, omdat die plaatsnaam maar een letter verschilt van Moria, legt Kooistra uit. Ze zijn gemaakt van takken, bezemstelen en ander materiaal, waaraan kleding gehangen is. ,,De kleding gaat uiteindelijk via Vluchtelingenwerk naar Griekenland.” Het lenteweer is een meevaller: ,,Het is vaak mooi weer in het midden en het zuiden, dus ik ben al blij dat het niet regent. We prijzen ons gelukkig.”

Nadat de poppen samen met een groep vrijwilligers verhuisd en neergezet zijn, is het tijd voor napraten, zegt Kooistra. ,,Dan gaan we genieten van de ondergaande zon met een goed glas wijn.” Door de coronamaatregelen is een bezoek aan het kamp niet mogelijk. Wel is het event via een livestream te volgen op kampmorra.nl.

