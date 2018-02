Van Aartsen tegen bewoners: zwijg niet over schietpartij buurthuis Wittenburg

Volgens Van Aartsen is er sprake van een grote afstand tussen ,,de overheid en mensen die hier met een aantal problemen zitten'', zo zei hij tegen de gemeenteraad. Hij stelde het, naar eigen zeggen ,,gevoelige onderwerp'', aan de orde toen hij gisteravond de buurt bezocht . ,,Ik heb gezegd: zwijg alsjeblieft niet. Er zijn voldoende wegen om informatie te melden.'' Volgens de burgemeester is er bij de bewoners een ,,enorme aarzeling, en meer dan dat, om dat te doen''. Daarom is het volgens hem van belang het vertrouwen tussen de overheid en de buurt te versterken. Naast de maatregelen die eerder deze week al werden getroffen, wil Van Aartsen zelf ook binnen een maand teruggaan naar de buurt. Daarnaast is het volgens hem op de langere termijn nodig als gemeente dieper in de Amsterdamse samenleving door te dringen, zodat beter duidelijk wordt wat er zoal speelt.

Gewonden

Bij de schietpartij kwam Mohammed Bouchikhi om het leven. Hij was vermoedelijk niet het beoogde doelwit. Van Aartsen zei dat de 20-jarige vrouw die gewond raakte niet meer in het ziekenhuis ligt. De 19-jarige Gianni L. die in zijn nek werd geschoten, is geopereerd en buiten levensgevaar. Deze man was in november ook al slachtoffer van een schietpartij in dezelfde buurt en een bekende van politie en justitie. Volgens de burgemeester was er echter ,,geen enkele indicatie'' dat hij gevaar liep. ,,Hij kwam daar wel vaker om te kickboksen.''