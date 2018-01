Van Brienenoordbrug gevaarlijkste stuk snelweg

Tien invallen Arrestatieteam ingezet bij grootschalige actie tegen drugshandel

8:07 De politie heeft invallen gedaan op ongeveer tien locaties in Oost-Brabant, Limburg en Gelderland in verband met een onderzoek naar de handel in chemicaliën en verdovende middelen. Vijf mannen zijn aangehouden. Een arrestatieteam was nodig omdat twee verdachten mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn.