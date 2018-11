Van chique jas tot Casa de Papel en Peaky Blinders: hoe Netflix het straatbeeld tijdens carnaval gaat bepalen

Maar ook voor de iets minder creatieve geesten onder ons is het niet verkeerd vast wat informatie in te winnen over wat de trends zijn voor de komende carnaval. Die overigens dit jaar laat valt, namelijk in het weekend van 2 en 3 maart. Wij hebben voor je uitgezocht wat je kunt verwachten komende carnaval.



,,Het is heel simpel: chique!", roept Bart Moons, eigenaar van feestkledingwinkel De Houtse Bazar in Helmond, meteen als antwoord op de vraag wat we kunnen verwachten. ,,Dat is een trend die ongeveer twee jaar geleden is ingezet en die zich nog steeds verder ontwikkelt. Het begon met een simpele zwarte slipjas maar het is steeds uitbundiger geworden. Er moeten zoveel mogelijk details op. Franjes, glitters en veren.”



Bij de Houtse Bazar hangen jassen in alle maten en kleuren. ,,Maar vooral de accessoires zijn belangrijk. De kleur van de jas komt bijvoorbeeld weer terug in een hoed.”



Jack den Haan, eigenaar van Bazaar Ple4 in Roosendaal kan dat beamen. ,,Meestal zie je in tijden van crisis, dat mensen behoefte hebben aan een feestje. Nu gaat het natuurlijk al een tijdje beter en dat mag dan ook steeds uitbundiger gevierd worden. De tijd van een simpele boerenkiel is echt voorbij.” Ook bij zijn zaak zijn de chique jassen zeer gewild. ,,Het liefst zo uitbundig mogelijk.”