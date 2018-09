Van deze megapompoen in Kampen kun je een jaar lang soep eten

DSW houdt stijging zorgpremie beperkt

6:30 Zorgverzekeraar DSW verhoogt de premie volgend jaar met 4,50 euro per maand naar 112 euro. Daarmee blijft de verzekeraar, die traditioneel als eerste zijn premie voor het volgende jaar bekendmaakt, ruim onder de stijging van ruim 10 euro per maand waar het kabinet mee rekent in de miljoenennota.