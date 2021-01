Van Dissel somber: Zelfs met lockdown lijkt nieuwe mutant er niet onder te krijgen

,,In Ierland hebben ze regio’s waarbij acht tot tien keer meer besmettingen zijn dan in Nederland, je kunt je niet voorstellen hoeveel druk dat gaat geven op de zorg de komende tijd”, zei RIVM-topman Jaap van Dissel bij de briefing in de Tweede Kamer. De ontwikkelingen daar zijn ‘redelijk dramatisch’, zei de voorzitter van het OMT bij het tonen van grafieken over de snelle verspreiding van de Britse variant. ,,Deze mutant wil je gewoon niet. En als ‘ie al komt, wil je hem zo strak mogelijk onder controle houden. Je moet je voorbereiden op een toename, eerst geleidelijk en dan exponentieel, zoals in Ierland.”

Avondklok

In Nederland zijn formeel nu bijna honderd gevallen van de Britse versie aangetroffen, maar we moeten er rekening mee houden dat dit virus zich breder verspreidt. Het verlengen en naleven van de maatregelen blijft daardoor belangrijk, herhaalde de RIVM-directeur. De lockdown duurt tot zeker 9 februari, voor versoepelingen is het te vroeg, ook extra maatregelen moeten overwogen worden, stelde Van Dissel. De avondklok is daarbij een optie, uit contactonderzoek van de GGD blijkt dat mensen elkaar nog blijven opzoeken. ,,Dat zien wij nu duidelijk als het zwakke punt. Hoe voorkom je dat mensen teveel bij elkaar op bezoek gaan?” De exacte maatregelen moeten onderzocht en uitgewerkt worden, behalve de avondklok kan ook ‘de mobiliteit rond het huis’ beperkt worden, stelt Van Dissel. In sommige landen is reizen buiten een straal van een aantal kilometers buiten de eigen woning niet toegestaan. ,,In het Verenigd Koninkrijk geldt een meer draconische maatregel, daar stopt het bij de voordeur. Je mag het huis uit voor boodschappen, om medicijnen te halen.” Het OMT rekent extra maatregelen nu na op verzoek van het kabinet. (...) En ik wil het niet depressiever maken, maar we hebben ook nog de variant uit Zuid-Afrika.”