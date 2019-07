Van festivals tot politieonderzoeken: drones worden steeds meer ingezet

De telefoon rinkelt. Een bezorgde ondernemer uit Lichtenvoorde. Het verkeer op ‘zijn’ industrieterrein loopt helemaal vast met kampeerders en hun vrolijk gekleurde caravans die bij het festival Zwarte Cross moeten zijn. ,,Kunnen jullie de situatie daar eens in beeld brengen?’, vraagt een medewerkster van de organisatie aan de militairen die met hun onbemande vliegtuig de verkeerssituatie vanuit de lucht in de gaten houden.



Piloot Martijn en gezagvoerder Yannick krijgen de coördinaten door en sturen vanuit een busje in een grasveld het toestel richting de dreigende verkeerschaos. Ze zien niets bijzonders. Een witte vrachtwagen die er mogelijk de boel zou blokkeren, lijkt al vertrokken.



De militairen kunnen weer verder met hun andere opdracht; de drukte op de parkeerplaatsen in kaart brengen met de drone. Drie uur aan één stuk cirkelen ze zo rond het festival zonder dat iemand in de gaten heeft dat ze er zijn. Het toestel is alleen als het windstil is te horen en vliegt zo hoog dat het met het blote oog niet is te zien. Het geeft een machtig gevoel, beaamt piloot Martijn. ,,Op deze dagen mag iedereen weten dat wij er zijn, maar heel vaak willen we dat juist niet en dan is het heimelijk kunnen opereren precies de kracht van wat wij doen.’’

‘Vliegende verrekijkers’

De waarde van de ‘vliegende verrekijkers’ hebben ze hier in de Achterhoek al lang geleden ontdekt. Defensie was er al vier keer eerder bij om de komst van 220.000 bezoekers in goede banen te leiden. Maar nu lijkt ook in de rest van het land door te dringen dat die onbemande vliegtuigjes van defensie bijzonder handig kunnen zijn. Vorig jaar vlogen de toestellen tenminste 68 dagen in 18 operaties, blijkt uit de Staatscourant, waar elke aangevraagde vlucht moet worden gepubliceerd. Niet eerder in de afgelopen tien jaar werd er zo vaak een beroep op de toestellen gedaan. En het aantal vluchten is dit jaar zeker niet afgenomen, weet commandant Marius van JISTARC, de eenheid die met de toestellen vliegt. ,,De laatste maanden waren we bijna wekelijks actief’’, zegt hij.

Van Oostervaardersplassen tot politie onderzoeken

De onbemande vliegtuigjes werden ingezet boven de Oostvaardersplassen om actievoerders in de gaten te houden die opkwamen voor de wilde dieren in het natuurreservaat. Ook bij demonstraties tegen de gaswinning waren ze er.



Maar over de meeste vluchten willen defensie en politie niet meer kwijt dan dat het gaat om onderzoeken van de recherche. In de strijd tegen inbraken bijvoorbeeld. Of autobranden. Want daarvoor blijken de toestellen ook uitermate geschikt. Vooral sinds defensie het nieuwe verkenningsvliegtuig de Puma in gebruik heeft, stromen de aanvragen binnen. Dit toestel kan ruim twee uur langer in de lucht blijven dan de 45 minuten van zijn ‘kleinere broertje’, de Raven.

Superzoom

Maar het is vooral het bereik en de resolutie van de camera waarmee de militairen indruk maken op rechercheurs, demonstreert piloot Martijn in het veld. Op meer dan een kilometer afstand kan hij met zijn camera zo ver inzoomen dat hij de grote letters bij de ingang met gemak lezen. In het donker kan dit toestel ook nog eens met een nachtkijker en een warmtebeeldcamera worden uitgerust.



Dat laatste is bijzonder handig als de politie jaagt op inbrekers of brandstichters van auto’s, zoals afgelopen jaar tussen kerst en oud en nieuw in Utrecht. Mede met hulp van de drones van defensie konden zo zes verdachten worden opgepakt. En dat is waar piloot Martijn dan weer een kick van krijgt. ,,Soms hangen we een weekend ergens boven en gebeurt er niets. Nu moesten wij ervoor zorgen dat wij de verdachte in beeld kregen.”

Privacy

Natuurlijk kent Martijn ook de bezwaren van sommige organisaties die de inzet van de toestellen een grove schending van de privacy vinden. Zeker als de drones steeds gevanceerder worden. Maar daar kijkt de piloot anders tegenaan. Met de camera’s is het nog steeds niet mogelijk om personen te herkennen. Daarvoor vliegen de toestellen te hoog. En hij is er ook niet op uit om voortdurend bij mensen naar binnen te gluren, als dat al zou kunnen. ,,Ik heb ervaren hoe wij met dit toestel supergemakkelijk een hele wijk in de gaten kunnen houden in de strijd tegen bijvoorbeeld autobranden. Daar heeft de politie zomaar twintig agenten op straat voor nodig en dan nog zullen ze vaak te laat komen. Als dat dan ook nog eens leidt tot arrestaties dan is Nederland er weer een stukje veiliger op geworden. Dat is waar ik dit werk voor doe en waarom dit een heel nuttig middel is.’

