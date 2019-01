Van Gogh Huis beleeft ultieme tussen-kunst-en-kitschdroom

Een Haagse dame vond de rondleiding bij Het Van Gogh Huis zó hartelijk, dat ze de vrijwilligers een schilderijtje naliet. Ze zette de kunsthandel op stelten, want dit is wellicht een échte 'Vincent'.

Het is de ultieme kunst-en-kitschdroom: een erfstuk krijgen dat miljoenen waard blijkt. Maar zo snel als de taxatie op televisie plaatsvindt, kan dat bij dit doek, zo groot als een A4'tje, helaas nog lang duren. Onderzoekers zullen ongeveer een jaar nodig hebben om te bepalen of dit een echte Van Gogh is.



Tot die tijd probeert Jan Halfwerk, oud-voorzitter van het Van Gogh Huis in het Drentse Nieuw-Amsterdam, 'nuchter te blijven'. Al lukte dat gisteren maar matig met de horde journalisten op de stoep.

Erfstuk

Het bezoekerscentrum kreeg op 5 januari het erfstuk van een 92-jarige Haagse dame zonder kinderen. De vrouw schonk het schilderijtje aan het Van Gogh Huis omdat ze onder de indruk was van de persoonlijke rondleiding die ze anderhalf jaar eerder kreeg. Halfwerk: ,,Destijds heeft ze wel verteld dat ze een schilderijtje in huis had, maar daar hebben we niet zoveel aandacht aan besteed. Het Van Gogh Museum in Amsterdam krijgt jaarlijks tweehonderd aanbiedingen van mensen die zeggen: dit is 'm. Maar nu denken wij ook: dit is 'm."

Het erfstuk is een onbekend doek van een café-interieur dat sommigen doet denken aan logement Scholte, wat tegenwoordig het Van Gogh Huis is. De schilder logeerde hier in 1883, slechts drie maanden, en maakte 30 werken in Drenthe. Of misschien dus 31.

Het werk is linksonder gesigneerd door ene Vincent. Ook de donkerbruine tinten zijn voor Halfwerk aanwijzing dat het geen nepperd is. ,,In die tijd was dat mode. Het was de invloed van de Amsterdamse school." Echt spannend is het kroegtafereeltje overigens niet. Een van de gasten heeft een pintje voor zijn neus, de rest staart voor zich uit. ,,In die tijd was er nog geen waterleiding. Er werd uit de waterput gedronken en daar kon je vreselijk ziek van worden. Daarom werd er veel slap bier gedronken. Overigens dronk Van Gogh liever iets sterkers."

In ruil voor een paar schoenen

De dame die het schilderij naliet, kreeg het van haar vader, die vermoedelijk een schoenenwinkel in Den Haag had. ,,Het zou best kunnen dat Van Gogh, die destijds zijn laatste geld had uitgegeven, een schilderijtje heeft weggegeven in ruil voor een paar schoenen", filosofeert Halfwerk.