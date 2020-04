Van Koningsdag naar Balkoningsdag: Nederlanders laten een feestje niet lopen

De teleurstelling was groot bij de 315 oranjeverenigingen, nadat medio maart duidelijk werd dat Koningsdag niet zoals normaal gevierd kan worden, vertelt Pieter Verhoeve. De burgemeester van Gouda is voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV), onder wiens auspiciën overal in het land vrijmarkten, feesten en evenementen worden georganiseerd. ,,Hoe begrijpelijk ook, voor onze duizenden vrijwilligers is dit een hard gelag. Zij zijn bijna een jaar bezig geweest om een mooi programma voor hun dorp of stad samen te stellen.”



De knop werd echter razendsnel omgezet, zegt Verhoeve ,,We zijn meteen gaan brainstormen hoe we van Koningsdag ook in coronatijd een betekenisvol feest kunnen maken.” De burgervader spreekt van een unieke traditie. ,,Waar op de wereld wordt de verjaardag van het staatshoofd nu zo gevierd? Van Amsterdam tot op Urk: vrijwel overal doen Nederlanders dat bovendien op ongeveer dezelfde wijze.”