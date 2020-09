Van misbruik verdachte eigenaar dansschool is broer van agent met coke

updateDe eigenaar van Groningen Dance Center die is opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van jongeren, is de broer van de politieman in wiens auto een kilo coke is gevonden.

Dansschoolhouder K.A. (37) beweerde tegenover de politie dat de coke van hem was. Hij had de auto van zijn broer geleend en de drugs daar per ongeluk in laten liggen. Het Openbaar Ministerie hecht geen geloof aan deze verklaring. Zij wacht nog op de resultaten van sporenonderzoek. Op het pakket met drugs zijn meerdere vingerafdrukken gevonden.

‘Kinderporno ex-agent staat los van vermeende misbruikzaak broer’

De inmiddels ontslagen agent A.A. (30) werd op 1 juni - Pinkstermaandag - gearresteerd. Op zijn telefoon is kinder- en dierenporno gevonden, bleek anderhalve week geleden tijdens een zitting op de rechtbank in Assen.

,,De zaken van beide broers staan helemaal los van elkaar’’, is het enige dat advocaat Robert Eefting kwijt wil. Hij was al de advocaat van de (ex)agent en vertegenwoordigt nu ook de broer. Het voorarrest van de oudste broer is donderdag verlengd met 90 dagen.

De ex-politieman woont in Groningen en werkte voor het district Oost-Friesland. Ook hij zit nog in voorarrest, vanwege de drugs. De coke werd bij toeval ontdekt. Er liep al een onderzoek naar hem voor witwassen en hypotheekfraude.

11 aangiftes van seksueel misbruik

De broer werd op 8 september opgepakt. Tegen hem zijn elf aangiftes gedaan van seksueel misbruik. Tien van de vermeende slachtoffers zijn minderjarig.

De danser richtte de school aan het Damsterdiep op in 2004. De zaak verzorgt lessen in onder andere hiphop, streetdance en ballet en groeide uit tot een van de grootsten van Groningen. De website van Groningen Dance Center meldt: ’Het allerbelangrijkste voor ons is dat de student of leerling zich op zijn of haar gemak voelt bij ons. Zo willen wij iedereen een plek geven om met plezier en vreugde naar toe te komen.’

Nieuwe leiding voor dansschool

Het bestuur van de stichting Groningen Dance School en danslerares Eurnalis Sambo (‘Oesje’) hebben de leden gisteren een brief gestuurd dat zij de school willen voortzetten. Sambo staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als gevolmachtigde van de eenmanszaak.

