Van misbruik verdachte huisarts weer op vrije voeten

KLM heeft z’n ‘drugs­vlieg­tuig’ terug, piloten nog in Argentinië

17:41 Het Martinair-vliegtuig dat twee weken terug in Argentinië aan de grond moest blijven omdat er 82 kilo drugs in bleek te zitten, is vrijgegeven en komt terug naar Nederland. De drie Nederlandse piloten die waren aangehouden, moeten nog steeds in het Zuid-Amerikaanse land blijven. Dat meldt een woordvoerder van KLM.