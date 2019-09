Van misbruik verdachte zwemleraar (21) Arnhem maakte al eerder slachtoffers

De van misbruik verdachte leerling-zweminstructeur van de Arnhemse zwemclub Neptunus heeft een zedenverleden. In de zomer van 2012 werd hij opgepakt voor seksueel misbruik van vier jongens in Rotterdam. Ouders van de slachtoffers in Rotterdam stellen dat de zedenzaak in Arnhem wellicht voorkomen had kunnen worden.

Matthew A. was in 2012 nog minderjarig. Hij werd veroordeeld door de kinderrechter in Rotterdam en zat in een jeugdgevangenis in de Achterhoek. Dat stellen ouders van eerdere slachtoffers in Rotterdam. Uit door hen getoonde documenten blijkt dat het om dezelfde verdachte gaat.

De inmiddels 21-jarige leerling-zweminstructeur zit momenteel in voorarrest. In de periode van januari tot en met mei van dit jaar zou hij in het Arnhemse zwembad De Grote Koppel bij zes kleine kinderen ontuchtige handelingen hebben verricht. Vandaag staat hij voor het eerst voor de rechter in Arnhem.