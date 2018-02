Van moord op schoonmoeder verdachte huisarts gearresteerd

De Maastrichtse huisarts G.W., die wordt verdacht van moord op zijn Duitse schoonmoeder (76) in een verpleeghuis, is vanochtend gearresteerd. Dat meldt dagblad De Limburger .

De 57-jarige man was als arts betrokken bij het overlijden van zijn schoonmoeder in het particuliere verpleeghuis op 29 juli 2016. Hij heeft haar in de week vóór- en op de avond van - overlijden hoge doses medicijnen toegediend die niet via de vaste apotheek waren geleverd, hebben diverse bronnen verklaard tegenover de recherche. Justitie denkt dat deze medicijnen de dood hebben veroorzaakt of in ieder geval bespoedigd.

De 76-jarige schoonmoeder was Duitse en woonde tot november 2015 in Frankrijk. W. en zijn (latere) echtgenote haalden haar naar Nederland en plaatsten haar in de privékliniek Martha Flora aan de Pieterstraat in Maastricht.

Het Openbaar Ministerie in Maastricht bevestigt dat de huisarts is aangehouden. ,,We doen onderzoek naar het betreffende overlijden, waarbij allerlei modaliteiten worden onderzocht'', zegt persofficier van justitie Fanny Hilhorst tegen het dagblad. De politie heeft de afgelopen maanden tientallen mensen verhoord, onder wie 35 personeelsleden van Martha Flora. Daarbij is gekeken naar alle varianten tussen palliatieve sedatie, euthanasie en moord.

Rekening

Kort voor het overlijden van zijn schoonmoeder kreeg W. aanmaningen van Martha Flora om het liggeld à 7.200 euro per maand te betalen. Bij uitblijven van betalen zou schoonmoeder andere woonruimte moeten zoeken, aldus betrouwbare bronnen. De rekening à 53.000 euro is tot op heden niet voldaan, bevestigde de directie eerder.

De politie onderzoekt ook een tweede sterfgeval in september 2017 in de privékliniek waarbij W. arts was. De nabestaanden van een 91-jarige vrouw uit Maastricht hebben zich recent gemeld bij de recherche.