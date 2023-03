Van Rij ontkent belasting van 0,25 procent voor Uber, maar hoeveel dan wel blijft onduidelijk

Als de Belastingdienst ‘amicale’ banden heeft gehad met vervoersbedrijf Uber, dan had dat niet gemoeten, zegt staatssecretaris Marnix van Rij. Maar hij ontkent dat Uber extreem lage belasting over zijn winst hoefde te betalen.

Eerder deze week uitte een voormalig toplobbyist van Uber forse beschuldigingen. Via een ‘warme, gezellige relatie’ zou de Belastingdienst Uber actief hebben geholpen om belasting te ontwijken. Daardoor zou Uber over alle winst buiten de VS slechts 0,25 procent belasting hebben betaald.

Volgens deze Mark MacGann - ooit dus toplobbyist, maar inmiddels klokkenluider - lekte de Belastingdienst bovendien informatie aan Uber, zodat die andere landen om de tuin kon leiden. Landen als België, Frankrijk, Denemarken en Zweden waren bijvoorbeeld op zoek naar persoonlijke gegevens van chauffeurs, zodat de landen belasting konden heffen. De landen hadden dat tegen de Nederlandse overheid gezegd, en de fiscus zou die informatie rechtstreeks hebben doorgespeeld aan Uber.

Volgens Van Rij is van ‘veel beschuldigingen’ niets gebleken in een onderzoek dat is gedaan naar contacten met Uber. Hij erkent dat er tussen ambtenaren en Uber ‘intensief contact’ is geweest. ,,Maar dat is gebruikelijk.”

De staatssecretaris ontkent dat het bedrijf een extreem laag belastingtarief kon afspreken met de fiscus. In de afspraak zou alleen één en ander over omzet zijn vastgelegd, niet over winst. ,,Een deel van de informatie van de klokkenluider is gewoon niet juist.”

Volledig scherm Voormalig Uber-lobbyist Mark MacGann, nu klokkenluider. © AFP Wel erkent Van Rij dat het niet de bedoeling is dat ambtenaren ‘amicaal’ omgaan met de top van bedrijven. ,,Dat moet niet. Er moet gewoon professionele distantie zijn.” Volgens MacGann hadden Uber en de fiscus ‘een nauwe, handige en knusse band op een dagelijkse basis’ met elkaar.

Van Rij zegt geen nieuw onderzoek te willen, maar gaat nog wel schriftelijke vragen van Tweede Kamerleden beantwoorden, waaronder die van Pieter Omtzigt. Die vindt dat ambtenaren nog eens bevraagd moeten worden. ,,Want in het onderzoek dat er tot nu toe is gedaan, is er misschien niet van alles een verslag. Logisch, want Uber werd mondeling bijgepraat en de klokkenluider is niet gehoord.”

MacGann lekte duizenden documenten over Uber. Voor een belangrijk deel gingen die over Nederland, omdat het internationale hoofdkantoor sinds 2012 in Amsterdam gevestigd is. De belastingdeal die hiermee gepaard ging, is altijd geheim gebleven, zoals dat bij zulke afspraken met grote bedrijven altijd het geval is.

Kroes

MacGann getuigde overigens ook over de rol van VVD-prominent Neelie Kroes. Zij drong er in 2015 bij premier Mark Rutte per sms op aan dat hij de topman van Uber zou ontmoeten. Die handeling van Kroes wordt nog onderzocht, omdat zij destijds net was gestopt als Eurocommissaris en daardoor mogelijk de regels brak door lobbywerk te doen. Ze nam vermoedelijk niet de ‘afkoelingsperiode’ van twee jaar in acht, na haar werk als EU-commissaris. Sterker: volgens MacGann begon Kroes al tijdens haar periode bij de EU de belangen van Uber te verdedigen. ,,In het voorjaar, of de zomer van 2014”, aldus MacGann.

