Van Rijn: ‘Eind deze maand voldoende mondkapjes voor tweede coronagolf’

Dat LCH werd op 17 maart opgericht door Van Rijns voorganger Bruno Bruins en moest het acute tekort aan beschermingsmiddelen voor het personeel in zorginstellingen oplossen. Sinds die tijd zijn er 1,8 miljard beschermingsmiddelen ingekocht, aldus logistiek manager Alex van der Putten. Het grootste deel daarvan, bijna 1,2 miljard, bestaat uit mondkapjes. Van die 1,8 miljard zijn er al 155 miljoen geleverd. 1,6 miljard producten komen er nog aan, grotendeels uit Azië. Waar op het hoogtepunt van de crisis alles vanwege de snelheid per vliegtuig moest worden vervoerd, komen later deze maand ook de eerst transporten per trein en boot weer aan.

Productie in Nederland

Van Rijn wil ‘minder afhankelijk zijn’ van productie in het buitenland. Er zijn inmiddels elf bedrijven in Nederland die zelf mondkapjes, spatschermen of onderdelen van testen maken. ,,We denken dat we in Nederland ongeveer 25 procent van onze eigen behoefte kunnen produceren”, aldus Van Rijn. Dat percentage verschilt per product. Zo is het maken van de juiste handschoenen een ingewikkeld proces. ,,Ook als we die elders inkopen, zien we dat het soms fout gaat. Dan zijn ze net iets te warm ingepakt en zijn ze aan elkaar vastgekleefd en onbruikbaar”, stelde Rob van der Kolk, ceo van het LCH.