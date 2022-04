Van vechten aan frontlinie in Oekraïne naar Haags Zuiderpark: ‘Na Invictus Games gaan we weer terug’

Ruim 700 kilometer file door Pasen en ongelukken

Het is vandaag in de avondspits druk op de weg, constateert de ANWB. De drukte komt door een combinatie van het begin van het paasweekeinde en ongelukken her en der. Op het hoogtepunt stond er 725 kilometer file, daarbij de files op de provinciale wegen meegerekend. Tegen 18.00 uur was het iets aan het afnemen.

