Van verpleegkundige tot hoofdagent: 'Wij zijn boos'

De 63-jarige Fija Wesselius uit Hoofddorp weet al wat ze aantrekt: een zwarte jurk en een grijs jasje. Dat is eens wat anders dan de witte jas die ze draagt als verpleegkundige op de intensive care van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Fija zat in september ‘45 jaar in de verpleging’ en had het ‘altijd onwijs naar mijn zin’. ,,Verpleegkundigen zijn heel loyaal aan de patiënten en oplossingsgericht. Maar de rek is eruit.’’



De torenhoge werkdruk is voor haar reden om te protesteren. ,,Als je de avondronde normaal doet met vier mensen en er wordt iemand ziek, dan moet je wéér een stapje harder lopen. Mensen worden ziek van de enorme werkdruk.’’ Bij het LUMC alleen al zijn er volgens haar ‘zeventig à tachtig bedden gesloten, wegens personeelstekort’. ,,Dat is bijna in alle universitair medisch centra zo: dan heb je het dus al over zo’n 500 bedden die niet bruikbaar zijn. Natuurlijk wordt de patiënt daarvan de dupe. Mensen worden sneller weer naar huis gestuurd.’’



Dit jaar moeten volgens het UWV tussen de 120.000 en 130.000 vacatures vervuld worden, terwijl er nauwelijks gekwalificeerd personeel te vinden is. ,,Zij-instromers zien we even hard weer weglopen, omdat we die mensen niet kunnen begeleiden.’’