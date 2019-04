Van Vollenhoven wil dat burger vaker ingrijpt bij misdrijven

Advies: tbs Gedragsdes­kun­di­gen: Haagse steker Malek F. geheel ontoereke­nings­vat­baar

13:03 Gedragskundigen die Malek F., de zogenoemde Haagse steker, hebben onderzocht, concluderen dat hij geheel ontoerekeningsvatbaar was toen hij op 5 mei in Den Haag op straat drie mensen neerstak. F. moet worden behandeld in een tbs-kliniek op een afdeling voor patiënten met psychotische stoornissen, zeggen de deskundigen. Het gevaar voor herhaling is groot.