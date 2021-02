Van vrieskou naar warmterecords: lenteweer blijft nog even

,,Het warmterecord voor 22 februari staat op 14,5 graden in De Bilt. Dat gaan we makkelijk halen vandaag. Het wordt zo’n 16 tot 17 graden”, aldus Van Bernebeek.

Het zachte weer houdt nog een paar dagen aan. Woensdag wordt de warmste dag van de week, met makkelijk 17 graden op de thermometer. Of er dan ook records gebroken gaan worden, is nog maar de vraag. ,,Het record voor woensdag staat op 20,4 graden, in 1990 gemeten op een station in Oost-Maarland in Limburg. Dat is nu geen officieel meetpunt meer, maar het record van toen geldt nog altijd”, zegt Van Bernebeek.

Een tweede weekend met warm lenteweer lijkt er helaas niet aan te komen. ,,Na woensdag draait de wind naar het westen en zal de temperatuur beetje bij beetje naar beneden gaan. Donderdag wordt het nog wel een graad of 15, maar daarna zakt het naar zo’n 10 graden.”

Quote Zo’n grote stijging in zo’n korte tijd, dat zie je niet zo vaak Wouter van Bernebeek, Weerplaza

Uitzonderlijke situatie

Een week geleden waren we nog aan het schaatsen op natuurijs; hoe kan dat verschil in zo’n korte tijd zo groot zijn? ,,De verschillen in temperatuur waren vorige week in Europa sowieso al groot. Er was een hele scherpe grens tussen een hele koude lucht en een hele zachte lucht. En die grens lag precies onder Nederland, waardoor wij te maken hadden met vorst. Maar toen de wind naar het zuiden draaide, was de warme lucht binnen twee dagen in ons land.”

Een klein verschil in windrichting maakt dus dat de temperatuur, in dit geval, met meer dan 20 graden kan stijgen. Van Bernebeek: ,,Maar dit was wel uitzonderlijk. Zo’n grote stijging in zo’n korte tijd, dat zie je niet zo vaak.”

Quote Vorige week stonden we hier nog erwtensoep te scheppen, nu Italiaans ijs Janienke van Bommel, horecaondernemer

Van natuurijs naar schepijs

Een van de plekken waar het verschil goed te merken was, is het Henschotermeer in Utrecht. Kortgeleden werd hier geschaatst, afgelopen weekend namen de eerste fanatiekelingen een frisse duik in het water.

Janienke van Bommel, uitbater van paviljoen Het oude strandhuis, vertelt: ,,Vorige week stonden we hier nog erwtensoep te scheppen, nu Italiaans ijs.” De glühwein wordt langzaamaan vervangen door sangria: ,,De basis is hetzelfde als die van glühwein, namelijk rode wijn. Alleen vervang je de sinaasappel en kruidnagel door verse vruchtjes. Dit is echt zo’n periode dat je het allebei nog verkoopt. Maar ook de erwtensoep verkoop ik nog hoor”, zegt de uitbater.

Veel mensen trokken afgelopen weekend naar stranden, bossen en andere natuurgebieden om van het fraaie lenteweer te genieten. Dat leidde op sommige plekken in het land tot overvolle parkeerplaatsen. Ook sloot een aantal gemeentes wegen af en werden inwoners gevraagd rustigere gebieden op te zoeken.

Het mooie weer zorgde bijvoorbeeld in Zandvoort voor drukte: