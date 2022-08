Van zwembad in 1988 tot Pegasus in 2009: de verdwenen attracties van de Efteling

Eén dode en drie gewonden bij ongeval met auto in Brabant

Bij een auto-ongeval in Ledeacker, in de Brabantse gemeente Land van Cuijk, is vrijdagochtend een 18-jarige man uit het Limburgse Gennep omgekomen. Drie mensen zijn zwaargewond geraakt. Het gaat om mannen van 18 en 19 jaar oud uit de Brabantse plaatsen Rijkevoort en Sint Anthonis. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht en waren volgens de politie niet aanspreekbaar.

26 augustus