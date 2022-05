Vanaf 2026 minstens hybride warmtepomp verplicht bij vervanging cv

Vanaf 2026 worden huiseigenaren verplicht om bij vervanging van hun cv-installatie ten minste een hybride warmtepomp te laten installeren. Liever nog een volledig elektrische warmtepomp of aansluiting op het warmtenet. Het kabinet wil huiseigenaren zo dwingen sneller over te stappen op ‘groenere’ manieren om hun huis te verwarmen.

Het wordt niet verplicht om je huidige op gas gestookte gasgestookte cv direct de deur uit te doen. Maar wie zijn installatie moet laten vervangen, mag geen ‘ouderwetse’ cv meer laten installeren. Er is wel een uitzondering op de plicht voor woningen die niet geschikt zijn voor alternatieven voor gas.



Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting zegt dat het tempo waarop huizen ‘groener’ moeten worden omhoog moet. ,,Ook voor ieders portemonnee is het beter als we minder aardgas gebruiken. Daarom wil het kabinet dat vanaf 2026 de hybride warmtepomp de standaard wordt als de cv-ketel aan vervanging toe is.” De hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel die nog gewoon op gas loopt. Zo’n apparaat gebruikt ongeveer 60 procent minder gas dan de traditionele cv-ketel.

Tot 2030 is er subsidie voor woningeigenaren om te helpen bij de aanschaf van zo’n nieuwe warmte-installatie. Huiseigenaren kunnen 30 procent van de kosten vergoed krijgen. Daarvoor trekt het kabinet 150 miljoen euro per jaar uit. Eerst dacht het kabinet nog dat er vanaf 2026 geen subsidie meer nodig zou zijn.

Wachttijd

Groot probleem bij het aanschaffen van warmtepompen is dat er op dit moment een enorme wachttijd is voor huiseigenaren die een warmtepomp willen laten installeren. Door een tekort aan pompen en aan personeel bij installatiebedrijven, kan de wachttijd oplopen tot wel achttien maanden. Het kabinet heeft daarom afspraken gemaakt met de sector dat zij de productie fors gaan opvoeren. Zo komen er drie extra fabrieken bij in Nederland waar warmtepompen worden gemaakt. Daarnaast belooft de sector meer monteurs te gaan opleiden.

Volgens minister Rob Jetten (Klimaat) heeft het overstappen op warmtepompen grote voordelen voor de huiseigenaar. Het levert volgens hem een fors lagere energierekening op. Daarvoor is het echter wel belangrijk dat een huiseigenaar ook zonnepanelen installeert om zelf de energie voor de warmtepomp op te wekken.

Een hybride warmtepomp gebruikt alleen gas op koude dagen wanneer zonder bijstoken het huis niet warm genoeg kan worden. Dat leidt volgens Jetten tot gemiddeld 60 procent lager gasverbruik. Zeker in veel oudere, minder goed geïsoleerde huizen levert een volledig elektrische warmtepomp niet altijd genoeg warmte.

Quote Ook voor ieders portemon­nee is het beter als we minder aardgas gebruiken Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting

In goed geïsoleerde woningen kan ook direct worden overgestapt op een volledig elektrische warmtepomp, benadrukt het kabinet. Die gebruikt helemaal geen aardgas. Daarnaast maken gemeenten plannen om hele wijken aan te sluiten op een warmtenet, al hebben die plannen wel vertraging opgelopen. Verder betalen huiseigenaren die worden aangesloten op een warmtenet nu nog de hoofdprijs, omdat de prijs van die warmte is gekoppeld aan de gasprijs. Het duurt nog zeker tot volgend jaar voor dat is hersteld.

‘Prima tussenstap’

Koepel voor woningcorporaties Aedes vindt het ‘een prima ontwikkeling’ dat hybride warmtepompen of een duurzaam alternatief vanaf 2026 verplicht worden bij vervanging van de cv-installatie. ,,De hybride warmtepomp is een prima tussenstap op weg in de verduurzaming”, zegt een woordvoerster. Alternatieven zoals de aanleg van een warmtenet vergen immers veel tijd. ,,Dan is dit een mooie oplossing om alvast minder gas te gaan gebruiken. En ondertussen kan er geïnnoveerd worden voor nieuwe oplossingen.”

In hoeveel corporatiewoningen er nu een reguliere cv-ketel hangt, kan de woordvoerster niet zeggen. De corporaties hebben afgesproken hun huizen met de laagste energielabels met voorrang aan te pakken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hadden de corporaties vorig jaar samen bijna 2,3 miljoen woningen in bezit.

