Vanaf deze week betaal je vijftien cent extra voor een blikje (maar je krijgt het weer terug, als het goed is)

met stellingBlikjes kapottrappen of indrukken? Dat kun je voortaan beter niet meer doen. Tenminste, als je statiegeld wilt ontvangen. Want de exemplaren die je vanaf 1 april koopt, kunnen eindelijk de automaat in. Je krijgt er 15 cent voor terug.

Als het aan Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen lag, was het systeem al op 1 januari van dit jaar ingevoerd. Zij is klaar met het opnieuw toegenomen aantal blikjes dat als zwerfafval op straat belandt. Maar door technische problemen en een gebrek aan machines om de blikjes te persen, oordeelde de Raad van State dat de invoering moest worden uitgesteld naar 1 april.

De Stichting Afvalfonds Verpakkingen had namens de blikjesproducenten bezwaar gemaakt tegen de oorspronkelijke deadline van 1 januari. Inmiddels zijn ook de producenten en importeurs er helemaal klaar voor. ,,Die drie maanden waren echt nodig om het voor elkaar te krijgen’’, zegt woordvoerder Miranda Boer. ,,Onder andere door grondstoffenschaarste, gebrek aan mankracht en te weinig import uit China door corona konden we de ict-systemen niet op tijd gereed krijgen. Nu zijn we er wel klaar voor.’’

Blikje in elkaar gedrukt

Tomra Systemen in Apeldoorn, leverancier van statiegeldautomaten, reageerde destijds opgelucht op het uitstel. Net als Boer verwacht directeur René Hissink dat het nu allemaal wel gaat lukken, al werkt het systeem nog niet honderd procent.

,,Alle automaten die er al stonden, zijn in principe al geschikt om ook blikjes in te leveren. Er hoeft alleen voor te worden gezorgd dat de automaat de barcodes kan lezen. Maar om het systeem efficiënt te maken, moet het blikje achter de schermen ook in elkaar worden gedrukt. Dat werkt nog niet overal.’’

Volledig scherm Volgens winkeleigenaar Sander Berntsen is de Plus in hartje Ermelo er klaar voor. © Ruben Schipper Fotografie

Voor grote problemen gaat dat echter niet zorgen, verwacht Hissink. ,,Het zal voor sommige supermarkten misschien wat extra werk opleveren. Maar dat heb je sowieso altijd bij een nieuw systeem, omdat bedrijven eraan zullen moeten wennen.’’

De supermarkten moesten van tevoren aangeven wat ze achter de schermen met de blikjes gaan doen: ze in een zak laten vallen voor afvoer, ze platwalsen voor verwerking, of ze op een tafel laten vallen zodat een medewerker ze handmatig kan verwerken.

Volgens Hissink weten alle supermarkten inmiddels wat zij gaan doen. En mochten er toch technische problemen zijn, dan zal de consument daar niets van merken. ,,Die kan gewoon zijn blikjes inleveren zoals hij dat ook met flesjes doet.’’

Demonstratie in de Plus

Bij de Plus in hartje Ermelo kozen ze voor de eerste optie. ,,De glazen flesjes komen op de band terecht, terwijl de plastic flesjes en de blikjes in deze zak belanden’’, demonstreert eigenaar Sander Berntsen in het emballagehok van zijn winkel. ,,De zak gaat naar het distributiecentrum. Daar worden de flessen en blikjes van elkaar gescheiden en de blikjes vervolgens geplet.’’

Omdat 1 april op een zaterdag valt en dat voor veel bedrijven niet handig is, beginnen veel supermarkten vandaag al met het inzamelen van blikjes. Er is zelfs een heus kick-off-evenement: in een supermarkt in Almere wordt het eerste blikje symbolisch ingeleverd bij een van de automaten.

Poll De 15 cent statiegeld op blikjes gaat leiden tot minder zwerfafval Dat denk ik wel, dit motiveert mij om ze in te leveren

Ik betwijfel het, wie gaat er nou al z'n blikjes bewaren?

Vijftien cent is te weinig, had een kwartje per blikje gedaan De 15 cent statiegeld op blikjes gaat leiden tot minder zwerfafval Dat denk ik wel, dit motiveert mij om ze in te leveren (37%)

Ik betwijfel het, wie gaat er nou al z'n blikjes bewaren? (45%)

Vijftien cent is te weinig, had een kwartje per blikje gedaan (18%)

Ook de supermarkten zijn er helemaal klaar voor om statiegeldblikjes in te nemen, laat branchevereniging het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) weten na een rondgang te hebben gedaan. ,,Vanaf maandag kunnen de eerste blikjes ingeleverd worden, we lopen dus een bijna week vooruit’’, laat een woordvoerder weten. ,,Dit betekent wel dat er op dit moment zowel blikjes met en zonder statiegeld in omloop zijn. Statiegeld blikjes zijn te herkennen aan het bekende statiegeldlogo.’’

Wat de hele operatie de supermarkten in totaal gekost heeft is volgens het CBL lastig te zeggen. Een schatting van de directeur van Statiegeld Nederland, Raymond Gianotten, loopt richting de 200 miljoen. Dit zijn de kosten die supermarkten en distributiecentra, producenten en Statiegeld Nederland gezamenlijk gemaakt hebben.

Statiegeld op blikjes, hoe gaat dat in zijn werk? Op blikjes wordt 15 cent statiegeld geheven, net zo veel als bij kleine plastic flesjes. Het gaat om metalen drankverpakkingen met een inhoud van maximaal 3 liter. Dat kunnen zowel alcoholhoudende als niet-alcoholhoudende dranken zijn. Ze kunnen bij ongeveer 5000 supermarkten worden ingeleverd bij dezelfde automaat als waar je de flessen inlevert. Daarnaast zijn er onder andere bij tankstations en op treinstations nog eens zo’n 22.000 inleverautomaten te vinden. Het inleveren gaat verder hetzelfde als bij flesjes: ze gaan in hetzelfde gat. De blikjes die je kunt inleveren zijn te herkennen aan een speciaal statiegeldlogo. Ze hebben een andere streepjescode dan andere blikjes. ‘Oude’ blikjes, dus zonder logo en speciale streepjescode, kun je niet inleveren bij de automaat. Ook na 1 april worden er nog blikjes verkocht waarop geen statiegeld wordt geheven. Op termijn moeten die allemaal worden vervangen. Let wel op dat je een blikje waarop je statiegeld kunt krijgen niet in elkaar drukt, want de automaat moet de streepjescode wel kunnen lezen. Blikjes die teveel zijn ingedeukt worden niet door de automaat geaccepteerd.

Volledig scherm Als dit logo op je blikje staat, dan kan-ie in de automaat. © pr

