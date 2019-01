Vanaf morgen winterse buien, volgende week kans op schaatspret

Vandaag is het vooral bewolkt met lokaal wat motregen, maar morgen komen de eerste winterse buien dan toch echt onze kant op. Vooral in de ochtend kan het plaatselijk wit worden. Ook kan het wel eens goed gaan vriezen, met eventueel kans op winters schaatsweer.

Vannacht gaat het eerst wat opklaren, maar meer richting de ochtend komen de buien weer door. Soms met hagel, soms met natte sneeuw. De neerslag kan tijdelijk in ‘normale’ sneeuw overgaan, waardoor het morgenochtend plaatselijk wel eens wit zou kunnen worden.

Betekent dit dat koning winter officieel zijn intrede in Nederland gaat maken? Weerplaza verwacht nog steeds dat het de komende tijd kouder gaat worden in ons land, vooral vanaf vrijdag. ,,Het wordt vanaf dan voor een (langere) periode kouder weer met ‘s nachts lichte tot matige vorst en overdag temperaturen van rond of iets boven nul”, weet Wilfred Janssen van Weerplaza.

Weerman Raymond Klaassen van Weerplaza meldt daarbij dat er wel eens ‘heel voorzichtig’ geschaatst kan gaan worden. ,,We zitten nu in koudere lucht en dat betekent dat het flink gaat afkoelen. In vrijwel heel het land gaat het een paar graden vriezen. Vrijdag blijft het vervolgens droog en is er soms wat zon. ‘s Middags is het een graad of 4. De automobilist zal de ijskrabber weer aan zijn standaarduitrusting moeten gaan toevoegen want de ruiten zullen vanaf nu ‘s ochtends en ‘snachts vaak bevroren zijn. “

,,In het weekend wordt het nog wat kouder”, vervolgt Klaassen. ,,Overdag blijft dan het kwik steken bij 2 of 3 graden. De nachten worden nog wat kouder met minima tussen -3 en -5. Qua wind is het rustig. De wind heeft een zuidoostelijke voorkeur en is zwak of matig, 2 of 3 Bft. Neerslag wordt er nauwelijks verwacht. Misschien dat er zaterdagmiddag wat lichte regen of natte sneeuw valt, dat is nog erg onzeker.”

Quote Op basis van de huidige berekenin­gen zal het mij niet verbazen als we in de loop van volgende week de eerste waaghalzen op ijs zien op ondiep water. Raymond Klaassen, Weerplaza

Schaatsen?

Ook in de nieuwe week zien we het koudere weerbeeld. ,,Zorg dat de muts en handschoenen binnen handbereik liggen”, raadt Weerplaza aan. ,,In de ochtenden is het koud met ochtendtemperaturen rond -5 graden. Overdag is het meestal 2 tot 4 graden. Het buitenwater koelt deze dagen steeds meer af en ons ijsmodel laat zelfs het eerste ijs ontstaan begin volgende week.”

,,Op basis van de huidige berekeningen zal het mij niet verbazen als we in de loop van volgende week de eerste waaghalzen op ijs zien op ondiep water.”

Winter?

Dan nu antwoord op de vraag of koning winter ons land écht gaat veroveren: ,,Om het diep winters te laten worden in Nederland moeten de puzzelstukken allemaal op precies de goede plek vallen. Komt de wind nét uit de verkeerde hoek of ligt een weersysteem nét op de verkeerde plek, dan wordt het hooguit kwakkelweer of misschien zelfs gewoon zacht.”