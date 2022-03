Vanaf wanneer is een mondkapje in het openbaar vervoer niet meer verplicht?

Vanaf wanneer hoeven we geen mondkapje meer op in het openbaar vervoer?

Vanaf woensdag 23 maart is het dragen van een mondkapje niet meer verplicht in het openbaar vervoer. Wel adviseert de overheid om nog een mondkapje te dragen bij veel drukte.

Dat de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer langer duurde dan in de publieke binnenruimtes, zorgde voor veel ergernis bij het ov-personeel. Zij vonden het onnodig en het bracht veel vervelende momenten met zich mee. Nu dus goed nieuws voor de medewerkers.

Waar is een mondkapje nog wel verplicht?

De mondkapjesplicht is vanaf 23 maart alleen nog geldig op het vliegveld en in vliegtuigen. Verder is het in Nederland nergens meer verplicht om een mondkapje te dragen. Let wel op als je naar het buitenland reist; daar gelden mogelijk andere regels en is het dragen van een mondkapje misschien nog wel verplicht.