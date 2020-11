Vandaag 6093 nieuwe besmettingen, wel steeds minder patiënten in het ziekenhuis

Nederland­se generaal over Australi­sche oorlogsmis­da­den: ‘Dit is verschrik­ke­lijk’

19 november Ook Nederlandse militairen blijken te zijn ondervraagd in het omvangrijke onderzoek naar 39 moorden op Afghanen door met name Australische elitetroepen. Een van hen is generaal buiten dienst Mart de Kruif. Hij had zelf een jaar lang de militaire leiding in het zuiden van Afghanistan. ,,Ik heb er nooit iets van vernomen, maar dit is verschrikkelijk voor de hele missie.”