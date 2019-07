Vandaag al kans op hitterecord: 39 of 40 graden

Het wordt vandaag heel snel heet. Rond 11.00 uur is het bijna overal al tropisch warm. Vanmiddag wordt het in het binnenland tussen de 36 en 38 graden. Noord-Brabant en Limburg krijgen vermoedelijk te maken met de hoogste temperaturen. ,,De kans dat we op 39 of 40 graden uitkomen is inmiddels groot,’’ meldt Weerplaza. ,,We hebben we voor de allereerste keer een officiële verwachting gemaakt voor een locatie in Nederland met 40 graden als maximum. Zeeuws-Vlaanderen krijgt de eer, maar donderdag kan de 40 graden misschien ook in Noord-Brabant bereikt worden.’’

Langs de kust en op de Wadden zorgt de wind van zee vandaag voor enige verkoeling. Daar wordt het zo'n 32 graden. Ook in het noorden en westen van het land is het vanwege de wind met 34 graden iets minder warm dan in het binnenland. In de rest van het land is de wind zwak tot matig.

In de avond koelt het iets af, maar het blijft warm. Op veel plekken ligt de temperatuur rond zonsondergang nog tussen de 25 tot 30 graden. Ook in de nacht naar donderdag blijft het bijzonder warm. Dan zakt het kwik niet onder de 20 graden.

