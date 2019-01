Vandaag code geel voor zware windstoten

Politiek: politie moet Whats­app-buurtwach­ten aansturen om escalatie te voorkomen

6:00 Mensen die de politie proberen te helpen via buurtpreventie-apps spelen soms zelf voor ‘politieagent’ of lopen het risico te discrimineren, blijkt uit nieuw onderzoek. Vakbonden en de politiek willen dat de politie meer regie neemt: ‘Het is een dunne lijn, zaken kunnen escaleren’.