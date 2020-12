Vandaag gaat nieuwe wet in: 'Zonder mondkapje voel je je straks echt bekeken’

Familiedra­ma in Brabantse Duizel: man (50) steekt thuis broer (55) dood

30 november Een 55-jarige man is maandagavond doodgestoken in zijn huis aan de Hoek in Duizel, bij Eindhoven. De vijftigjarige broer van de man werd al snel in de directe omgeving van de woning aangehouden, meldt de politie.