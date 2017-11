Vandaag proces moord Romy Nieuwburg (14)

De 14-jarige verdachte van de moord op zijn klas- en leeftijdsgenote Romy Nieuwburg uit Hoevelaken wordt vandaag berecht. Omdat hij minderjarig is, vindt het proces in Utrecht plaats achter gesloten deuren. Het Openbaar Ministerie maakt in de loop van de zitting wel de eis openbaar.

Het lichaam van Romy Nieuwburg werd vrijdag 2 juni gevonden in een sloot bij het dorp Achterveld. De jonge Hoevelakense was die middag niet teruggekeerd van haar middelbare school voor speciaal onderwijs in jeugddorp De Glind.

De politie hield drie dagen later in het vlakbij gelegen Lunteren een klasgenoot aan van het omgebrachte meisje. De jongen bekende kort na zijn aanhouding dat hij Romy had verkracht en vermoord. Uit naspeuringen van deze krant bleek dat hij kort na zijn daad uitrustte bij een bekende boer en is vervolgens door het dorp naar huis gefietst. Volgens vriendinnen van Romy viel de verdachte haar al langer lastig.

De ouders van Romy werden tijdens een regiezitting op 18 augustus voor het eerst geconfronteerd met de vermoedelijke moordenaar van hun dochter. Ook de ouders van de jongen waren aanwezig. Ze mochten plaatsnemen naast hun zoon in de beklaagdenbank.

Achter gesloten deuren

Zowel de regiezitting als het proces van vandaag vindt van begin tot eind plaats achter gesloten deuren. De rechtbank kan bij strafzaken tegen minderjarigen vanwege het maatschappelijk belang besluiten bij een deel van de zitting publiek en pers toe te laten, maar koos daar in dit geval niet voor. Dat in hetzelfde Pinksterweekeinde in Bunschoten de eveneens 14-jarige Savannah Dekker om het leven werd gebracht door, vermoedelijk, een 16-jarige, bracht de rechters niet op andere gedachten.