Vandaag tropisch met extreem hoge zonkracht: ‘Goed smeren’

Het belooft een mooie tropische dag te worden. Het zonnetje schijnt volop en het kwik stijgt op veel plekken naar 30 en 33 graden. Let wel goed op, zo waarschuwt Weerplaza, de zonkracht is vandaag extreem hoog. ,,Ga dus niet op het heetst van de dag een uur lang vol in de zon bakken.”

Het lijdt geen twijfel: het is hoogzomer. De dag is al zonnig begonnen en het wordt alleen maar zonniger en warmer: tegen het middaguur wordt in het zuiden en oosten al 30 graden aangetikt. Niet alleen in het binnenland wordt het warm, ook op de stranden aan de westkust kan de temperatuur oplopen tot zo'n 31 graden.

,,Het is een stralende dag", aldus weerman Ben Lankamp van Weerplaza. ,,Er steekt geen zeewind op en er is geen wolkje aan de lucht”, voegt hij eraan toe. Goed nieuws dus voor zonaanbidders maar dat er geen bewolking aan de hemel is, heeft wel een nadeel. Dat zorgt er namelijk voor dat de zon zo fel kan schijnen dat de zonkracht rond het middaguur tot drie uur uitkomt op 7 tot 8. ,,En 8 is echt extreem hoog", waarschuwt Lankamp.

Smeren

Die zonkracht zegt iets over hoe snel mensen kunnen verbranden en dit geval betekent dat dus dat wie vol in de zon zit, binnen 10 tot 15 minuten al flink aan het verbranden is. Goed smeren, is dan ook het advies van de weerman. En: ,,Zoek op het heetst van de dag de schaduw op of zorg voor goede bescherming met een zonneklep. Ga vooral niet een uur lang vol in de zon liggen bakken.”

Voor wie verkoeling wil opzoeken, is ook zeker een duik in het water aan te raden. In Friesland is de temperatuur van de meertjes bijzonder aangenaam met temperaturen tussen de 21 en 23 graden. Rond de Noordzee is het iets frisser maar nog altijd goed te doen, met 18 tot 19 graden.

Zwoele nacht

Voor wie vanavond plannen heeft om te bbq’en: het blijft lange tijd heet en zonnig. Om tien uur vanavond is het in het zuiden en oosten nog altijd 30 graden. Ook in het noorden, westen en midden is het rond die tijd nog zomers, tussen de 25 en 28 graden. Ideaal dus om tot laat buiten te zitten. Afkoelen komt er niet echt van, aldus de weerman.

,,Het belooft een zwoele nacht te worden met minima van 18 tot 20 graden. In steden als Utrecht en Amsterdam blijft het zelfs nog warmer en komt de temperatuur niet onder de 21 graden uit", verwacht Lankamp.