Vandalen spuiten complete trein zilver in Wormerveer

Kabinet grijpt hard in en knipt Belasting­dienst op in drie stukken

19:52 De Belastingdienst wordt in drie stukken geknipt. De onderdelen Toeslagen en Douane worden ontvlochten van de rest van de Belastingdienst. Minister Hoekstra (Financiën) heeft de Tweede Kamer vandaag in een brief over de wijzigingen geïnformeerd.