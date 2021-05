Vanmiddag persconferentie over overleden patiënten door stroomuitval ziekenhuis

UpdateZeker twee coronapatiënten die werden behandeld op een verpleegafdeling van het UMC+ in Maastricht zijn overleden nadat hun zuurstoftoediening donderdagnacht was stilgevallen als gevolg van een stroomstoring. Het probleem werd pas later ontdekt. Om 16.00 uur vindt er een persconferentie over de gebeurtenissen plaats in het Maastricht UMC+.

Op deze persconferentie zullen dr. Helen Mertens (voorzitter Raad van Bestuur) en prof. dr. Karin Faber (directeur Patiëntenzorg) een toelichting geven op het incident waarbij in de nacht van donderdag 29 april op vrijdag 30 april de stroom is uitgevallen op een verpleegafdeling.

De stroomstoring werd niet direct ontdekt. Door de storing viel medische apparatuur uit, waaronder een zogeheten Optiflow waarmee extra zuurstof wordt toegediend. ,,Als gevolg van de uitval van deze voorziening is de toestand van twee ernstig zieke patiënten verslechterd”, meldt het UMC. ,,Uiteindelijk zijn allebei de patiënten overleden.”

De 76-jarige Maastrichtenaar Sjeng Wolters overleed diezelfde nacht nog. Een man van 67, eveneens uit Maastricht, overleed zaterdagmiddag. Het UMC+ laat in een reactie weten de overlijdens zeer te betreuren. ,,We leven mee met de nabestaanden van de patiënten. Zij krijgen hulp aangeboden bij het verwerken van dit verlies.”

Nalatigheid

Een van de nabestaanden heeft laten weten een onafhankelijk onderzoek te willen naar de dood van haar oom. ,,Voor mijn gevoel hebben ze hem vermoord.” Kizzy Magdelijns, een nichtje van het 67-jarige slachtoffer, beschuldigt het ziekenhuis van grove nalatigheid.

Zij heeft gehoord dat de stroom was uitgevallen. Het noodaggregaat slaat dan aan, maar de stroom moet vervolgens handmatig weer worden aangezet bij de longpatiënten. Dat is wellicht niet gebeurd, vermoedt ze. ,,Ik ben ervan overtuigd dat die stroomstoring hem zijn leven kostte”, zegt Magdelijns. ,,Dit mag nooit meer iemand gebeuren.”

Zij wil opheldering van het ziekenhuis hoe het kan dat een longpatiënt zo lang zonder zuurstof zit zonder dat iemand dat merkt. ,,Als op de afdeling iemand om 01.30 uur sterft, waarom ben je dan pas om 06.30 uur bij de andere?” wil ze weten. ,,Het ziekenhuis heeft niet adequaat gereageerd op de stroomuitval. Er is geen alarm afgegaan. Als dit in India zou zijn gebeurd, kan ik me daar iets bij voorstellen, maar in Nederland?”

Magdelijns heeft de politie gebeld om aangifte te doen, maar die maakte er in eerste instantie enkel een melding van. Zij wordt nog teruggebeld om te bezien of en hoe aangifte kan worden gedaan, zegt ze.

Nachtdienst

De andere bevestigde overleden patiënt is de opa van Christina Wolters. Zij meldde het overlijden van haar opa Sjeng op Facebook. ‘Mijn opa helaas vandaag moeten afgeven door een grote fout van UMC+. Een stroomstoring op de long-ic waar geen alarm is afgegaan en ook geen noodvoorzieningen zijn aangesproken!’ schrijft de kleindochter in een post op Facebook.

Volgens Wolters werd het probleem pas door de nachtdienst ontdekt. ‘Dus veel te laat! Dit heeft het leven gekost van mijn opa en misschien zijn er nog andere slachtoffers hieraan overleden.’

‘Helaas krijgen we onze opa er niet mee terug maar deze fout had nooit mogen gebeuren!’ schrijft Christina. ‘Je laatste kans is je ontnomen. Hopelijk heb je nu rust. Kan het nog altijd niet geloven.’

Onderzoek

Hoe de stroomstoring heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk, aldus het UMC+. ,,Dit is een ernstig incident in de patiëntenzorg en er is direct een onderzoek gestart om de feiten en omstandigheden duidelijk te krijgen. Er wordt melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Alles wordt in het werk gesteld om herhaling te voorkomen.”

Het ziekenhuis kan in verband met het onderzoek en de privacy van patiënten op dit moment verder geen inhoudelijke mededelingen doen over het incident. Zondagmiddag komt het ziekenhuis met meer informatie rondom het onderzoek.

Wolters en Magdelijns hebben sinds zaterdagmiddag contact met elkaar. „We moeten hier samen iets mee”, zegt Wolters. „Er moet een gedegen onderzoek komen, want dit mag niet nog een keer gebeuren.”

