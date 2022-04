Vechten, sporten, vechten: Oekraïense veteranen zijn voor Invictus Games zo van front geplukt

Natuurlijk was het voor iedereen een moeilijke beslissing. Je land is in oorlog, je wilt je kameraden niet achterlaten en al helemaal niet om te gaan sporten. Maar je kunt ook op een andere manier belangrijk zijn voor jouw land, zegt Inna Dragantsjoek, de Oekraïense onderminister voor Veteranenzaken. ,,Door al dertien medailles te winnen, bijvoorbeeld.’’