‘Vechtersbazen azc Overloon komen uit veilige landen’

De vechtersbazen zijn voornamelijk alleenstaande jonge mannen uit landen als Marokko en Algerije die geen kans maken op een verblijfsstatus in ons land omdat ze in hun thuisland geen gevaar lopen. Ze moeten terug, maar soms lopen asielprocedures niet vlotjes en soms werken de landen van herkomst niet mee aan een snelle terugkeer.



Het incident in Overloon staat niet op zich. Een jaar geleden werden zeven vechtersbazen aangehouden na een vechtpartij waarbij een aantal asielzoekers gewond raakte. In de tussentijd bleef overlast bestaan, reden voor de gemeente Boxmeer om de straatcoaches erop af te sturen. Die komen normaal gesproken in actie om hangjongeren die overlast veroorzaken aan te pakken.



Sinds vorige maand surveilleren ze ook preventief rondom het asielzoekerscentrum. Met twee mensen werken ze veertig uur per week. De gemeente kan niet aangeven hoeveel uur er in het toezicht in Overloon gaat zitten. De straatcoaches verdelen hun tijd naar eigen inzicht, laat een woordvoerster weten. ,,De ervaring leert dat wanneer er toezicht is, het vaak rustiger is.”