Vechtpartij aan boord van vliegtuig naar Ibiza: ‘Dronken man zocht hele tijd al ruzie’

videoAan boord van een KLM-vliegtuig is vrijdag een grote vechtpartij uitgebroken, bevestigt KLM. Een passagier met ontbloot bovenlijf zou diverse andere reizigers hebben uitgedaagd, waarna de situatie uit de hand liep. Volgens enkele betrokken passagiers was de aanstichter van alle ellende een dronken Brit. ,,Hij zocht de hele reis al ruzie.”

Beelden van de vechtpartij zijn online gezet. Daarop is te zien hoe er flink wordt gevochten. Een passagier met ontbloot bovenlijf lijkt de veroorzaker van alle ongeregeldheden. De man was samen met een vriend aan boord gegaan. Op de videobeelden is te zien dat hij geen mondkapje draagt, terwijl dat wel verplicht is aan boord van KLM-vluchten. Volgens andere passagiers was de ruziezoeker (net als zijn vriend) dronken en was vooral dát de oorzaak van alle ellende.

‘Standje vervelend doen’

Een woordvoerder van KLM weet niet hoe dat kan. ,,Laveloos kunnen ze niet geweest zijn, want dan kom je simpelweg niet aan boord. En aan boord serveren we momenteel geen alcohol. Dus ze moeten dan toch in Amsterdam wat gedronken hebben en daarna aan boord ‘standje vervelend doen’ hebben aangezet. Of een heupflesje mee aan boord hebben gesmokkeld, dat kan. Maar ik wil daar niet over speculeren. Op een gegeven moment ging het mondkapje af, zijn ze aangemerkt als ongehoorzame passagiers en dat bereikte de gezagvoerder. Het cabinepersoneel heeft ze vervolgens met behulp van enkele passagiers onder controle gekregen. Heel vervelend en heel heftig allemaal.”

De woordvoerder wil niet bevestigen dat de aanstichter en zijn kameraad Britten zijn. ,,Geen Nederlanders in elk geval.”

Op de beelden is te zien dat een andere passagier op het moment van het ontstaan van de vechtpartij roept: ‘Kappen, er zijn kinderen hiero’. Daarna wordt de passagier met het blote bovenlijf door andere reizigers in het gangpad op de grond gedrukt.

Dreigend

Volgens een van de slachtoffers van de dronken ruziemaker, was de situatie de hele tijd al dreigend en was de Engelsman achterin het vliegtuig al begonnen met ruzie zoeken. ,,Daarna trok die man zijn shirt uit en liep al provocerend, spugend en dreigend langs de stoelen naar voren in het vliegtuig. Hij daagde passagiers uit en hij bleef staan tussen de stoelen 4C en D. Ik zat op stoel 4C en mijn vrouw zat op stoel 4D.”

Toen het slachtoffer vroeg of de ruziemaker weg wilde gaan, kreeg hij meteen een klap. Daarop verdedigde de passagier zich en wist hij met enkele anderen de man tegen de grond te werken en onder controle te houden. ,,Het cabinepersoneel was absoluut niet bij machte om de situatie te beheersen. Er werd alleen maar omgeroepen om te gaan zitten, maar meneer was in geen enkele zin meer voor rede vatbaar. Het hele incident ging niet over mondkapjes, maar puur om een dronken passagier die al te veel drank op had voordat hij aan boord ging. Het gebeurde allemaal tijdens de landing en daardoor raakte iedereen in paniek.”

Arrestaties

Een woordvoerder van KLM bevestigt dat de vechtpartij heeft plaatsgevonden. Het toestel was op dat moment onderweg van Schiphol naar Ibiza. Bij aankomst op het eiland zijn de ruziezoeker en zijn kameraad gearresteerd. De woordvoerder benadrukt dat de veiligheid niet in gevaar is geweest.

Het ging goed mis aan boord van een KLM-vliegtuig naar Ibiza.