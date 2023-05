Vechtpartijen tussen stemmers Turkse verkiezingen in Amsterdam, ME grijpt in

Nieuws/UpdateEr zijn zondag opnieuw vechtpartijen uitgebroken in evenementenhal RAI in Amsterdam. Daar kon zondag voor het laatst door Turkse Nederlanders gestemd worden voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije. Agenten moesten honden en stokken gebruiken om de menigte onder controle te krijgen. Ook de ME werd ingezet. Inmiddels is de rust teruggekeerd.

De vechtpartijen ontstonden tijdens het tellen van de stemmen, net nadat om 21.00 uur de stembussen sloten. Tientallen mensen gingen met elkaar op de vuist. Dat duurde zo’n twee tot drie minuten, beschrijft Ertugrul Kurt, die namens de AK-partij betrokken is bij de verkiezingen in de RAI. Volgens hem werd gevochten tussen mensen van rivaliserende politieke partijen. ,,Ik ben hier negen dagen geweest, maar de mensen die dit uitlokten heb ik niet eerder gezien. Ze kwamen pas vlak voor 21.00 uur binnen.”

Een week geleden gingen ook al mensen met elkaar op de vuist bij de Rai. Er is toen niemand aangehouden. De vechtpartij van zondag was veel groter dan vorige week, zag Kurt. ,,Dat was maar een klein opstootje, dat hoort er soms bij. Dit was veel groter. Er zijn volgens mij twee mensen gewond geraakt, van wie één een hoofdwond had.” Volgens hem was de politie er heel snel bij.

Sussen

Tientallen politieagenten moesten optreden om de boel te sussen. De politie bevestigt dat er vechtpartijen uitbraken tussen verschillende groepen die aanwezig waren. ‘Daarbij is door politieagenten en hondengeleiders opgetreden om de rust weder te laten keren', aldus de politie.

Een deel van de aanwezigen ging naar buiten en bleef rond het gebouw hangen. ,,Een aantal van hen wilde terug naar binnen om spullen op te halen’’, zegt de woordvoerder. Maar de politie stond dat niet toe, om nieuwe confrontaties te voorkomen met mensen die nog aanwezig waren in de RAI. ,,Uiteindelijk hebben we ze gefaseerd binnengelaten. Daarna keerde de rust terug’’, aldus de politie. Rond 02.30 uur waren de laatste mensen vertrokken, meldt de politiewoordvoerder.

Op sociale media gaan beelden rond van een vechtpartij in de evenementenhal. Op de beelden is een opstootje te zien tussen meerdere mannen bij de stemlocatie, waarop agenten ingrepen. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen. Bij de politie is iedereen ongedeerd gebleven, zegt de woordvoerder. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Een medewerker van het Turkse consulaat in Amsterdam, dat de verkiezingen in de RAI organiseert, laat zondagavond weten ‘niet in de gelegenheid te zijn te praten’ over wat er gebeurd is.

Spanningen tussen partijen

De aanleiding voor de vechtpartij is nog onduidelijk, al zijn er al langer spanningen tussen aanhangers van de zittende president Recep Tayyip Erdogan en die van de oppositie. Die bestaat dit jaar uit zes partijen die zich verenigd hebben, en zo na jaren hopen de macht van Erdogan te breken.

De stemmen in het buitenland zijn belangrijk voor Erdogan. Tijdens de laatste verkiezingen in 2018 gaven de stemmen van Turken die in het buitenland wonen namelijk de doorslag. Bijna 75 procent van de in het buitenland woonachtige Turken stemde toen op Erdogan.

Stemmen Turkse Nederlanders

In Nederland zijn zo’n 250.000 Turkse-Nederlanders stemgerechtigd. Uit onderzoek van denktank Clingendael blijkt overigens dat 44 procent van de gemeenschap níét stemt. Wie wel gaat, kon tot en met vandaag zijn stem uitbrengen in Deventer, Den Haag en Amsterdam.

Na het stemmen gaan de stembiljetten naar Ankara en worden ze op 14 mei – de dag dat er in Turkije zelf gestemd kan worden – geteld.

