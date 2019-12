Vechtscheidingstentje in voortuin aanstaande ex: ‘Ik wil laten zien dat dit kan gebeuren in Nederland’

VIDEO Drachten rouwt om doodgesto­ken Roan (16): ‘Hij heeft gevochten voor zijn leven’

30 december Na de dood van de 16-jarige Roan - hij werd op 22 december in zijn woonplaats neergestoken en overleed vanochtend in het ziekenhuis - is het Friese Drachten in diepe rouw. Op sociale media stromen de steunbetuigingen binnen en op Nieuwjaarsdag zal er een stille tocht worden gelopen.