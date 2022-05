‘Vechtsporter deelde tik uit aan Jody Lukoki en familie’

De Almeerse vechtsporter Victor K. is als verdachte gehoord in het onderzoek naar de dood van voetballer Jody Lukoki (29). Volgens zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers heeft hij bij de politie toegegeven klappen met de vlakke hand te hebben uitgedeeld aan Lukoki en zijn familie.

Volgens de advocaat is er echter geen aanwijzing dat dit heeft geleid tot de dood van de voetballer, een week na het voorval op een familiefeest. De politie kan dat niet bevestigen. ,,Er moeten nog een aantal getuigen worden gehoord. Daarna trekt het Openbaar Ministerie conclusies over hoe nu verder met deze zaak”, laat een woordvoerder weten. Op het lichaam van de voetballer is sectie verricht, maar of geweld een rol heeft gespeeld bij zijn dood, daarover wil de politie in deze fase van het onderzoek nog geen uitspraken doen.

K. wordt volgens Kuijpers verdacht van eenvoudige mishandeling. Hij is gisteren gehoord door de politie en daarna weer heengezonden. Tegen rechercheurs heeft hij volgens Kuijpers verklaard dat hij - zoals hij dat zelf noemt - meerdere ‘bitchslaps’ heeft uitgedeeld. Dat gebeurde op een familiefeest. Die klappen zijn ook gefilmd. ,,Mijn cliënt was binnen en hoorde dat de familie buiten aan het bekvechten was. Toen is hij daarnaartoe gegaan en heeft hij een aantal lichte tikjes met de vlakke hand uitgedeeld. Zo van: doe normaal mensen, jullie zijn familie van elkaar.”

Lees ook

Hartverscheurend: zoontje Jody Lukoki aanwezig bij eerbetoon FC Twente

Van ruzie, tot beenamputatie, tot coma en vroege dood: dood Lukoki slaat in als een bom

Lukoki was een bekend gezicht in het Nederlandse profvoetbal. Zijn plotselinge dood sloeg dan ook in als een bom bij - voornamelijk - zijn voormalige clubs. Ajax, dat hem opleidde, en PEC Zwolle en Cambuur reageerden met ontsteltenis en medeleven aan de nabestaanden.

Lukoki overleed op 9 mei als gevolg van een infectie waarbij zijn been geamputeerd moest worden. Een week eerder belandde hij in het ziekenhuis nadat hij tijdens een familiefeest was mishandeld. Hij zou slaags zijn geraakt met familieleden en incasseerde tijdens de ruzie op het feest rake klappen. Thuis besloot Lukoki vanwege extreme hoofd- en kniepijn tot een ziekenhuisbezoek. Daar ging het snel bergafwaarts met zijn gezondheid. Toen dokters constateerden dat zijn been als gevolg van een hardnekkige infectie en zuurstoftekort geamputeerd moest worden. Lukoki werd na de zware ingreep tijdelijk in coma gehouden maar bezweek uiteindelijk aan een hartstilstand.