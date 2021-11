Veel behoefte aan fysiotherapie na coronabesmetting: aantal patiënten verdubbeld

LIVE | Joe Biden vindt Omikron ‘geen reden tot paniek’, gezond­heids­dienst wil wel haast maken met booster­prik

Het is slechts een kwestie van tijd totdat de coronavariant Omikron ook in de Verenigde Staten is. Die nieuwe variant is een reden tot bezorgdheid, maar geen reden tot paniek, vindt de Amerikaanse president Joe Biden. Gezondheidsadviseurs dringen desondanks wel aan om haast te maken met de boosterprik. Lees het laatste nieuws in ons liveblog.

3:16