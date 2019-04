Veel drukte op de weg door mooi weer, ongelukken en vakantiegangers

Dat het zo druk is op de weg heeft voor een deel te maken met het mooie weer en de vakantiegangers in ons land. Nederland, en dan met name Zeeland, trekt met Pasen traditiegetrouw veel Duitse toeristen aan. Dat is dit jaar niet anders. Er is veel verkeer op de wegen vanuit Duitsland richting het westen van ons land: rond Arnhem, rond Venlo en in Limburg. In Zeeland is er veel verkeer rond Zierikzee, op weg naar de kust.



Ook rond de Keukenhof en het outletcentrum in Roermond is het druk met dagjesmensen. Daarnaast is het druk bij de veerdiensten tussen Texel en Den Helder. De wachttijd bij de boot naar Texel is inmiddels een uur.



Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) verwacht dit paasweekeinde een miljoen internationale toeristen in ons land. Dit zijn er 150.000 meer dan afgelopen jaar. Zo’n 65% van die toeristen komt volgens het bureau uit Duitsland en 25% uit België. Ook gaan 350.000 Nederlanders op vakantie in eigen land. De kust en de bollenstreek zijn met Pasen toeristische hotspots.